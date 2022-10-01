Титов не удивится, если у «Химок» сменится тренер

В матче одиннадцатого тура подмосковным «Химкам» предстоит игра с московским ЦСКА, который будет полон решимости отыграться за поражение от московского «Торпедо» в предыдущем туре. Егор Титов, бывший футболист московского «Спартака», не удивится поражению «Химок», а также его не удивит гипотетическая смена тренера в клубе, который уже дважды сменил наставника.

Сперва клубом руководит Сергей Юран, затем Николай Писарев (оба в прошлом выступали за «Спартак»), а сейчас - Спартак Гогниев (но он, по иронии судьбы, в «Спартаке» как раз не выступал).

- Ещё 1-2 поражения, и в «Химках» могут снова поменять тренера. Этому никто не удивится. ЦСКА станет еще мощнее. Ему надо реабилитироваться за поражение от «Торпедо». Такой неудачи никто и предположить не мог. Другому аутсайдеру дарить очки нельзя. Ожидаю уверенной победы армейцев, - заявил Титов в интервью «Рейтингу Букмекеров».