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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов не удивится, если у «Химок» сменится тренер

01 Октября 2022 • 04:22 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
Через 11 ч. 6 мин.

В матче одиннадцатого тура подмосковным «Химкам» предстоит игра с московским ЦСКА, который будет полон решимости отыграться за поражение от московского «Торпедо» в предыдущем туре. Егор Титов, бывший футболист московского «Спартака», не удивится поражению «Химок», а также его не удивит гипотетическая смена тренера в клубе, который уже дважды сменил наставника.

Сперва клубом руководит Сергей Юран, затем Николай Писарев (оба в прошлом выступали за «Спартак»), а сейчас - Спартак Гогниев (но он, по иронии судьбы, в «Спартаке» как раз не выступал).

- Ещё 1-2 поражения, и в «Химках» могут снова поменять тренера. Этому никто не удивится. ЦСКА станет еще мощнее. Ему надо реабилитироваться за поражение от «Торпедо». Такой неудачи никто и предположить не мог. Другому аутсайдеру дарить очки нельзя. Ожидаю уверенной победы армейцев, - заявил Титов в интервью «Рейтингу Букмекеров».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки Егор Титов
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ХИМКИ ЦСКА МОСКВА
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