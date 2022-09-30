Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черевченко: Давайте забудем о моей связи с «Химками»

30 Сентября 2022 • 19:32 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
Через 19 ч. 54 мин.

Экс-наставник «Химок» Игорь Черевченко не стал комментировать информацию о том, что в подмосковном клубе задолженности по зарплате.

«В клубе есть задолженности по зарплате? Не готов это комментировать, я же не там. Давайте забудем эту связь — я и «Химки». Это в прошлом и все забыто», — заявил Черевченко «РБ Спорту».

Напомним, 48-летний специалист дважды возглавлял «Химки»: с сентября 2020 по октябрь 2021 года и с ноября 2021 по февраль 2022 года.

«Красно-черные» занимают 13-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе восемь набранных очков после десяти туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Черевченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.10  14:00 Оренбург ... Сочи 3.95 3.85 1.91
01.10  16:30 Химки ... ЦСКА Москва 6.80 4.60 1.48
01.10  19:00 Локомотив Москва ... Урал 1.85 3.75 4.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
20:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде: Мы ещё не получили документы с объяснением решения по отстранению
20:05 · Кубок России
Баженов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
19:49 · Россия. Премьер-лига
Гайч рассказал о «странном» напитке, который он увидел в России
19:48 · Россия. Премьер-лига
Таски заявил, какая цель должна быть у «Спартака» в РПЛ
19:32 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: Давайте забудем о моей связи с «Химками»
19:20 · Кубок России
Радченко прокомментировал результат матча «Спартак» - «Зенит»
19:12 · Кубок России
Петржела — о поражении «Зенита»: «Зачем играть на кубок, если ты не можешь играть в Европе?» 1
18:59 · Россия. Премьер-лига
​Дивеев рассказал, как проходит процесс его восстановления
18:57 · Россия. Премьер-лига
Гоцук высказался о предстоящей встрече со «Спартаком»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Юран: Когда я работал в «Химках», проблем с зарплатой не возникало
18:33 · Россия. Премьер-лига
​В руководстве «Химок» отреагировали на информацию о задолженности по зарплатам
18:28 · Россия. Премьер-лига
​Маслов считает, что «Спартак» способен противостоять любому «Зениту»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Гранат назвал победителя матча «Зенит» - «Ростов»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: В «Химках» нет никаких задержек
18:03 · Россия. Премьер-лига
Гоцук рассказал об отношениях с тренерским штабом «Пари НН»
Все новости
Рекомендуем