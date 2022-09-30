Черевченко: Давайте забудем о моей связи с «Химками»

Экс-наставник «Химок» Игорь Черевченко не стал комментировать информацию о том, что в подмосковном клубе задолженности по зарплате.

«В клубе есть задолженности по зарплате? Не готов это комментировать, я же не там. Давайте забудем эту связь — я и «Химки». Это в прошлом и все забыто», — заявил Черевченко «РБ Спорту».

Напомним, 48-летний специалист дважды возглавлял «Химки»: с сентября 2020 по октябрь 2021 года и с ноября 2021 по февраль 2022 года.

«Красно-черные» занимают 13-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе восемь набранных очков после десяти туров.