Гогниев: «Состояние у команды немного не такое, какое хотелось бы»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Вы говорили после кубковой игры, что будут какие-то кадровые решения. Сегодня в старте нет Глушакова и Кухарчука. Это они и есть? Или дело в чем-то другом?

- В лбом случае мы на каждую игру готовимся. Я всегда говорю, что каждый футболист у нас игрок основного состава. Сегодня мы решили поставить тех людей, которые, на наш взгляд, лучше готовы. А те люди, которые сейчас на замене, они могут усилить команду в любой момент и должны усиливать игру.

- Какое состояние у команды после 0:5 в Кубке?

- Какое может быть состояние? Конечно, немного не такое, какое хотелось бы. У нас единственный выход - играть, тренироваться еще сильнее, больше, выигрывать. Каждая обеда придает успех. Мы давно не выигрывали, поэтому нам нужна победа.

- Как с физическим состоянием, успели восстановиться после Кубка?

- Как и у всех, все же играли. Посмотрим на поле, как это будет выглядеть.

- Матч с ЦСКА будет для вас каким-то особенным, учитывая, что вы с командой брали чемпионство.

- Для меня каждый матч Премьер-лиги особенный, а тем более, с ЦСКА, с которым становился чемпионата. Мне импонирует эта команда. У меня со всеми общение, я с уважением отношусь к этой команде. «Химки» играют с ЦСКА, мы будем делать все, чтобы выиграть.