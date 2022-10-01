Титов дал прогноз на матч «Химки» - ЦСКА

Экс-полузащитник национальной команды России и столичного «Спартака» Егор Титов высказался о грядущем противостоянии «Химок» и столичного ЦСКА в 11-м туре Премьер-лиги.

«ЦСКА - явный фаворит. Ожидаю уверенной победы «армейцев». Если уж у «Локомотива» получилось столько забить, то и ЦСКА 2-3 мяча организовать должен», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Встреча состоится на стадионе в Химках сегодня, 1 октября. Начало запланировано в 16:30 по местному времени.

Перед этой игрой «армейцы» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, а «Химки» находятся на 13-й строчке.