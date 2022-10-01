Корнаухов призвал ЦСКА серьёзно отнестись к «Химкам»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Химками».

Корнаухов считает, что команда Владимира Федотова должна предельно серьёзной отнестись к предстоящей встрече, несмотря на то, что «красно-синие» выглядят явными фаворитами.

«К каждому сопернику нужно подходить предельно мотивированным. В прошлом туре ЦСКА проиграл «Торпедо», которое шло на последнем месте. В чемпионате России может происходить всё, что угодно», — приводит слова Корнаухова «Чемпионат».

Также специалист отметил, что игрокам «Химок» необходимо больше времени, чтобы подстроиться под игровую философию нового наставника команды Спартака Гогниева, поэтому всё в руках ЦСКА.

Матч «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 1 октября. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.