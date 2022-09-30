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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гайч рассказал, почему решил остаться в ЦСКА

30 Сентября 2022 • 15:49 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
Через 23 ч. 46 мин.

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч объяснил своё решение остаться в России.

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем иностранным футболистам, выступающим в России, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года. 

Аргентинский футболист признался, что ему легко далось решение остаться в ЦСКА, так как он очень благодарен московскому клубу за доверие.

«За пределами России говорится много всего дурного. Потому что люди не понимают реальную ситуацию в стране. Иногда внешний мир несправедливо относится к России. Я так никогда не думал.

Это первый клуб, который реально в меня поверил, привёз меня в Европу. И я обязан клубу», — приводит слова Гайча «Комсомольская правда».

Гайч перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Сан-Лоренсо». С тех пор аргентинский форвард провёл в составе «армейской» команды 27 матчей, в которых забил три гола и отдал столько же результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Адольфо Гайч
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ХИМКИ ЦСКА МОСКВА
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