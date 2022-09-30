Гайч рассказал, почему решил остаться в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч объяснил своё решение остаться в России.

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем иностранным футболистам, выступающим в России, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года.

Аргентинский футболист признался, что ему легко далось решение остаться в ЦСКА, так как он очень благодарен московскому клубу за доверие.

«За пределами России говорится много всего дурного. Потому что люди не понимают реальную ситуацию в стране. Иногда внешний мир несправедливо относится к России. Я так никогда не думал.

Это первый клуб, который реально в меня поверил, привёз меня в Европу. И я обязан клубу», — приводит слова Гайча «Комсомольская правда».

Гайч перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Сан-Лоренсо». С тех пор аргентинский форвард провёл в составе «армейской» команды 27 матчей, в которых забил три гола и отдал столько же результативных передач.