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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терюшков: «Если придёт повестка, то у меня не будет никаких вопросов»

27 Сентября 2022 • 16:18 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
01.10 16:30

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, при каком условии он готов последовать примеру другого депутата Виталия Милонова, который после объявления частичной мобилизации отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине.  

«Если придёт повестка, то у меня не будет никаких вопросов. У меня военно-учебная специальность, которая в данный момент востребована. Государство вкладывало в меня деньги, поэтому у меня не будет никаких сомнений, если я буду нужен своей Родине», — приводит слова Терюшкова Sport24.

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» набрали восемь очков, расположившись на 13-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч подмосковная команда проведёт 1 октября против ЦСКА. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Терюшков Виталий Милонов
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ХИМКИ ЦСКА МОСКВА
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