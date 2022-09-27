Терюшков: «Если придёт повестка, то у меня не будет никаких вопросов»

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, при каком условии он готов последовать примеру другого депутата Виталия Милонова, который после объявления частичной мобилизации отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине.

«Если придёт повестка, то у меня не будет никаких вопросов. У меня военно-учебная специальность, которая в данный момент востребована. Государство вкладывало в меня деньги, поэтому у меня не будет никаких сомнений, если я буду нужен своей Родине», — приводит слова Терюшкова Sport24.

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» набрали восемь очков, расположившись на 13-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч подмосковная команда проведёт 1 октября против ЦСКА. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.