Агент Языджи: «Юсуф скучает по ЦСКА»

Адем Чебеджи, агент турецкого плеймейкера Юсуфа Языджи, рассказал о возможном возвращении клиента в Россию.

«Юсуф скучает по ЦСКА, этот клуб занимает особое место в его сердце. Юсуф всегда следит за их матчами. Мы очень любили Россию и это прекрасное место навсегда останется в наших сердцах. Надеюсь, мы увидимся снова», — цитирует представителя турецкого полузащитникаMetaratings.ru.

Тем не менее Чебеджи отметил, что Юсуфу нравится в «Трабзонспоре», за который хавбек выступает на данный момент на правах аренды.

Напомним, что Языджи выступал за «армейцев» во второй половине прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги. В 12 встречах в футболке ЦСКА игрок сборной Турции стал автором восьми забитых мячей при двух ассистах. Самым громким достижением в его карьере стала золотая медаль французской Лиги 1 с «Лиллем», выигранная в 2021 году.

