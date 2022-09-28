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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терюшков — о «Химках»: «Настроение кардинально поменялось, всем нравится работать с Гогниевым»

28 Сентября 2022 • 12:15 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
01.10 16:30

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о том, как изменилась атмосфера в команде после прихода нового главного тренера Спартака Гогниева.

«Настроение кардинально поменялось у ребят, всем нравится работать с Гогниевым. Главное, чтобы сейчас ребята всё максимально быстро впитывали и показывали результат на поле. Проблем никаких в команде нет», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Также Терюшков убеждён, что Гогниев не отступит от своей философии и будет продолжать играть в атакующий футбол, используя высокий прессинг.

Напомним, специалист возглавил «Химки» в начале текущего месяца, сменив на этом посту Николая Писарева. Ранее Гогниев работал в «Алании».

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ подмосковная команда расположилась на 13-м месте турнирной таблицы с восемью набранными очками в своём активе. Следующий матч подопечные Гогниева проведут 1 октября против ЦСКА. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени. 
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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев Роман Терюшков
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ХИМКИ ЦСКА МОСКВА
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