Терюшков — о «Химках»: «Настроение кардинально поменялось, всем нравится работать с Гогниевым»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о том, как изменилась атмосфера в команде после прихода нового главного тренера Спартака Гогниева.

«Настроение кардинально поменялось у ребят, всем нравится работать с Гогниевым. Главное, чтобы сейчас ребята всё максимально быстро впитывали и показывали результат на поле. Проблем никаких в команде нет», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Также Терюшков убеждён, что Гогниев не отступит от своей философии и будет продолжать играть в атакующий футбол, используя высокий прессинг.

Напомним, специалист возглавил «Химки» в начале текущего месяца, сменив на этом посту Николая Писарева. Ранее Гогниев работал в «Алании».

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ подмосковная команда расположилась на 13-м месте турнирной таблицы с восемью набранными очками в своём активе. Следующий матч подопечные Гогниева проведут 1 октября против ЦСКА. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.