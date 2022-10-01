Белоголовцев — о «Химках»: «Никакой тренер не вытащит за уши этот клуб, он будет падать и бесславно вылетит»

Известный актёр Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «Химки» примут на своём поле ЦСКА.

Шоумен уверен в том, что подмосковная команда не сможет добиться положительного результата в предстоящей встрече и продолжит опускаться всё ниже по турнирной таблице.

«Армейцы» традиционно хороши, у них неплохое пополнение. А «Химки» просто уничтожены. Никакой тренер не вытащит за уши этот клуб, он будет падать и бесславно вылетит», — приводит слова Белоголовцева «Спорт-Экспресс».

Матч «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 1 октября. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.