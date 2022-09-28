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Глава медштаба ЦСКА рад тому, что лазарет команды не пополнился за последнюю неделю

28 Сентября 2022 • 21:48 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
01.10 16:30

Игорь Дивеев - главное отсутствующее лицо в составе ЦСКА, он получил тяжелую травму, которая вывела его из игры до конца года. Но, кроме него, в лазарете ЦСКА на данный момент все терпимо - новых пострадавших нет, несмотря на «рубку» игроков в матчах за свои национальные команды. Этому очень рад Эдуард Безуглов - руководитель медицинского штаба ЦСКА.

- В команде, к счастью, новых травмированных на этой неделе не появилось. Многие ребята возвращаются из сборных: прямо сегодня, час назад, утром. Понятно, по каким причинам они сегодня не играют, - заявил Безуглов в интервью пресс-службе ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Эдуард Безуглов Игорь Дивеев
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ХИМКИ ЦСКА МОСКВА
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