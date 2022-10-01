Федотов — о Фуксе: «Побоялись усугубить травму»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о травме защитника Бруно Фукса.

«Фукс почувствовал небольшой дискомфорт после последнего удара на разминке. Побоялись усугубить травму. Мы потеряли Дивеева на ровном месте», — передает слова Федотова «Чемпионат».

ЦСКА одержал победу над «Химками» в рамках матча 11-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1. Изначально бразилец должен был появиться в стартовом составе «армейцев», но получил повреждение, его место на поле занял Георгий Щенников.

В текущем сезоне Фукс принял участие в четырех матчах во всех турнирах, в которых получил одну желтую карточку.