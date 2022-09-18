Чалов признался, что не помнит, сколько не играл за сборную России

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов высказался о попадании в состав сборной России.

«Помню ли я, сколько не вызывался в сборную России? Если честно, то нет. Как узнал о вызове? После тренировки подошел Игорь Дивеев и сказал, что едем», — заявил Чалов на официальном YouTube-канале сборной России.

Футболист добавил, что у него самые положительные эмоции от вызова в сборную, самое главное обойтись без травм.

В текущем сезоне 24-летний нападающий забил пять мячей и сделал две голевые передачи в десяти матчах с учетом всех турниров.

Напомним, сборная России проведет товарищеский матч против сборной Киргизии, встреча пройдет 24 сентября.