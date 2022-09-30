Юран: Когда я работал в «Химках», проблем с зарплатой не возникало

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран рассказал, что во времена его работы в подмосковном клубе проблем с выплатами не возникало.

«Когда я работал в «Химках», задолженностей по зарплате не было. В СМИ пишут, что с июля не платят зарплату? Не знаю, не могу точно сказать», — заявил Юран «РБ Спорту».

Тренер отметил, что зарплата за июль должна была прийти в августе, но на тот момент его уже не было в клубе. Прим это Юран сообщил, что весь его тренерский штаб получил все выплаты.

Ранее сообщалось, что «Химки» не расплатились с тренерским штабом Николая Писарева, а игроки и сотрудники клуба не получают свои денежные средства с июля.