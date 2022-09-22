Агент Мендеса высказался о вызове игрока в сборную Чили

Агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, прокомментировал вызов игрока в сборную Чили.

Агент сказалMetaratings, что Мендес очень рад попаданию в состав национальной команды, игрок уже ранее вызывался в сборную, еще до перехода в ЦСКА, но сейчас футболист готов сделать шаг вперед и закрепиться в составе.

22-летний Мендес в текущем сезоне принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями. За сборную Чили хавбек провел три игры.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков после десяти туров.