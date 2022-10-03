Идову прокомментировал неудачную серию «Химок»

Нигерийский защитник «Химок» Брайн Идову прокомментировал неудачную серию подмосковного клуба в рамках всех состязаний.

Напомним, что подопечные Спартака Гогниева не могут одержать победу в десяти играх подряд. «Психологически тяжело, что мы не побеждаем так много времени, хотя иногда играем неплохо, заслуживаем как минимум ничьи. Это все накапливается как снежный ком, поэтому эмоциональный фон не самый простой», – отметил уроженец Санкт-Петербурга в интервью «РБ Спорт».

По мнению Брайна, проблема коллектива заключается в психологической составляющей, поскольку у клуба есть боязнь за результат. Игрок считает, что после одной победы результаты «Химок» пойдут вверх.

После 11 матчей подмосковный поединок находится на 14-й строчке в таблице Российской премьер-лиги.

