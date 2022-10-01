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​Гогниев объяснил, почему заменил вратаря Лантратова

01 Октября 2022 • 19:21 Комментировать
Химки
1:2
ЦСКА Москва
окончен

В субботу «Химки» проиграли на своём поле ЦСКА со счётом 1:2 в матче одиннадцатого тура Российской премьер-лиги. В перерыве Спартак Гогниев произвёл замену вратаря – Илья Лантратов сел на скамейку, а место в рамке занял Виталий Гудиев. После игры рулевой «Химок» объяснил своё решение.

«Претензий к Лантратову не было. Был план разыгрывать мяч», - высказался Гогниев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

«Химки» на текущий момент занимают лишь 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующим соперником команды Спартака Гогниева в чемпионате будет «Урал».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев Илья Лантратов
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