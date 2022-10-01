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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин считает, что в матче «Химок» и ЦСКА может произойти сенсация

01 Октября 2022 • 13:29 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
Через 1 ч. 15 мин.

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Химками».

Эксперт считает, что ЦСКА не забьёт много голов в предстоящем матче. Также Масалитин не исключил сенсацию, призвав «армейцев» не думать, что они смогут обыграть «Химки» только за счёт мастерства.  

«Всё возможно. Перед игрой с «Торпедо» было понятно, что «армейцы» попали в физическую яму, не выдержали темп, не выдержали агрессии впереди. «Торпедо» показало, что можно обыгрывать ЦСКА», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Матч «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 1 октября. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки Валерий Масалитин
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ХИМКИ ЦСКА МОСКВА
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Идет 45 минута Оренбург 3:0 Сочи 3.65 3.90 1.95
01.10  16:30 Химки ... ЦСКА Москва 6.80 4.60 1.48
01.10  19:00 Локомотив Москва ... Урал 1.85 3.75 4.30
02.10  14:00 Факел ... Торпедо Москва 1.81 3.85 4.40
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