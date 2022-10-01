Масалитин считает, что в матче «Химок» и ЦСКА может произойти сенсация

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Химками».

Эксперт считает, что ЦСКА не забьёт много голов в предстоящем матче. Также Масалитин не исключил сенсацию, призвав «армейцев» не думать, что они смогут обыграть «Химки» только за счёт мастерства.

«Всё возможно. Перед игрой с «Торпедо» было понятно, что «армейцы» попали в физическую яму, не выдержали темп, не выдержали агрессии впереди. «Торпедо» показало, что можно обыгрывать ЦСКА», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Матч «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 1 октября. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.