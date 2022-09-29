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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мендес вернулся в расположение ЦСКА

29 Сентября 2022 • 13:14 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
01.10 16:30

Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, рассказал, что его клиент вернулся в расположение московского клуба после международной паузы, во время которой он выступал за сборную Чили.

«Виктор уже вернулся в Россию и находится в расположении ЦСКА. Всё в порядке», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, Мендес перешёл в ЦСКА минувшим летом из «Эспаньола» за 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне РПЛ 23-летний «армеец» провёл шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 1 октября против «Химок». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Мендес
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ХИМКИ ЦСКА МОСКВА
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