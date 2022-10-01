Мирзов: Если мне вдвойне обидно за поражение от ЦСКА, то тренеру в двадцать раз сильнее

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов высказался после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 11-го тура РПЛ.

«Эмоции Спартака Артуровича мне понятны. Реально обидная игра получилась», — передает слова Мирзова Sport 24.

По мнению футболиста, «Химки» хорошо играли, были моменты, а в конце имели шансы дожать «армейцев». Очень обидно, а тренеру обидно в двадцать раз сильнее, добавил Мирзов.

Подмосковный клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 8 набранных очков после 11-ти туров. В следующем матче «Химки» в гостях сыграют с «Уралом», встреча пройдет 7 октября в 17:30 по мск.