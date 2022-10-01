Мирзов заявил, что ему приятно работать с Гогниевым

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов поделился мнением о работе с наставником команды Спартаком Гогниевым.

«Приятно, что у нас такой эмоциональный тренер. Он четко показывает, что нужно делать на поле. К сожалению, пока нет результата», — передает слова Мирзова Sport 24.

Футболист выразил надежду на то, что в ближайших матчах «Химки» смогут одержать победу, потому что игра идет, просто нужна первая победа, а в конце сезона уже можно будет подводить итоги.

В текущем сезоне 29-летний Мирзов провел 11 матчей с учетом всех турниров, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.