Чалов: «Работа Федотова и тренеров в Швейцарии сопоставима»

Нападающий столичного ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением об уровне наставника «армейцев» Владимира Федотова.

«Работа Федотова и тренеров в Швейцарии сопоставима. Я созванивался с ребятами, когда они были на сборах. Спрашивал, как все проходит. Да, сопоставимо», — заявил игрок российской сборной в интервью ютуб-каналу «Коммент.Шоу».

Напомним, что Фёдор вторую половину прошлого сезона провёл в Швейцарии. В «Базеле» форвард выступал под руководством нынешнего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Чалов отлично начал текущий розыгрыш Российской премьер-лиги, в 11 матчах став автором семи забитых мячей.

