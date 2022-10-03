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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов: «Работа Федотова и тренеров в Швейцарии сопоставима»

03 Октября 2022 • 23:26 Комментировать
Химки
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Нападающий столичного ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением об уровне наставника «армейцев» Владимира Федотова.

«Работа Федотова и тренеров в Швейцарии сопоставима. Я созванивался с ребятами, когда они были на сборах. Спрашивал, как все проходит. Да, сопоставимо», — заявил игрок российской сборной в интервью ютуб-каналу «Коммент.Шоу».

Напомним, что Фёдор вторую половину прошлого сезона провёл в Швейцарии. В «Базеле» форвард выступал под руководством нынешнего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Чалов отлично начал текущий розыгрыш Российской премьер-лиги, в 11 матчах став автором семи забитых мячей.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Владимир Федотов Фёдор Чалов
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