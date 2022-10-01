Черевченко — о своём будущем: «Был хороший вариант, но я отказался, потому что хочу отдохнуть»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о предложениях, которые ему поступали от других клубов.

Специалист признался, что мог возглавить зарубежный клуб, однако для него в приоритете всегда была работа в России.

«Был хороший вариант, но я отказался. Клуб РПЛ сделал мне очень конкретное предложение, но я посчитал, что сейчас не время.

Почему отказался? Хочу немножко отдохнуть. Нужно всё взвесить, обговорить все нюансы и браться за работу», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Напомним, Черевченко покинул «Химки» в феврале нынешнего года и с тех пор находится без работы.