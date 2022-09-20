Пономарёв считает, что ЦСКА сможет компенсировать потерю Дивеева

В матче десятого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА сенсационно проиграл «Торпедо», вдобавок, он еще и потерял полузащитника Игоря Дивеева, который получил травму буквально за пару минут до конца игры. Тем не менее, бывший защитник московского клуба Владимир Пономарев считает, что клуб сможет заменить его достойным образом.

- Честно говоря, я удивлен, что у Дивеева такая серьезная травма. Надо же так случиться! Станет ли это для ЦСКА потерей? Конечно, это потеря, я думаю, что в игровом плане эта проблема решаема, - заявил Пономарев в эфире телеканала «Матч ТВ».