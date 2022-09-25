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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Соломатин считает, что ЦСКА будет бороться за чемпионство

 
25 Сентября 2022 • 16:49 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
01.10 16:30

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин считает, что московская команда будет претендовать на чемпионский титул Премьер-лиги.

«ЦСКА ещё будет бороться за первое место. Да, проиграли «Торпедо» в последнем матче, но такие игры бывают. Нужно это пережить и идти дальше. Лично я считаю, что чемпионская гонка ещё продолжается. «Зенит» пока не чемпион», - поделился своими мыслями Соломатин. Его слова привёл на своих страницах «РБ Спорт».

После десяти сыгранных туров ЦСКА располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на шесть зачётных баллов.

Стоит сказать, что в четырёх предыдущих сезонах чемпионом России раз за разом становился «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Соломатин
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ХИМКИ ЦСКА МОСКВА
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