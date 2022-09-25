​Соломатин считает, что ЦСКА будет бороться за чемпионство

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин считает, что московская команда будет претендовать на чемпионский титул Премьер-лиги.

«ЦСКА ещё будет бороться за первое место. Да, проиграли «Торпедо» в последнем матче, но такие игры бывают. Нужно это пережить и идти дальше. Лично я считаю, что чемпионская гонка ещё продолжается. «Зенит» пока не чемпион», - поделился своими мыслями Соломатин. Его слова привёл на своих страницах «РБ Спорт».

После десяти сыгранных туров ЦСКА располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на шесть зачётных баллов.

Стоит сказать, что в четырёх предыдущих сезонах чемпионом России раз за разом становился «Зенит».