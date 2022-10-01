Гогниев: «Я заложник ситуации - хочу играть в атаку»

В матче одиннадцатого тура российской Премьер-лиги ЦСКА уверенно переиграл «Химки», забив два мяча в первом тайме. Правда, подмосковный клуб один мяч все-таки сумел отыграть, но в итоге победа все равно осталась за «армейцами». Наставник «Химок» Спартак Гогниев подтвердил свою приверженность атакующему футболу.

- Команда немного в удрученном состоянии. Все придет. Ребята показали сегодня, что с такими командами мы можем играть в футбол. Да, я заложник ситуации — хочу играть в атаку, - цитирует слова Гогниева издание «Спорт-Экспресс».

В двенадцатом туре «Химки» сыграют в гостях с «Уралом».