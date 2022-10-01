В ЦСКА назвали причину отсутствия Зайнутдинова в заявке на матч с «Химками»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему полузащитник «армейцев» Бактиёр Зайнутдинов не был включён в заявку своей команды на матч 11-го тура РПЛ против «Химок».

По словам Безуглова, Зайнутдинов вернулся из сборной Казахстана с небольшим повреждением.

«После игры с «Сочи» мы его осмотрели и решили, что надо его поберечь, он будет готов к игре с «Динамо», — сказал Безуглов в эфире клубного канала.

В текущем сезоне 24-летний Зайнутдинов провёл в составе «красно-синих» 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Отметим, что наставник ЦСКА Владимир Федотов использует своего подопечного преимущественно на позиции центрального защитника.

Матч «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 16:30 по московскому времени.