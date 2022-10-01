Чалов: «Надеюсь, сделаю и хет-трик»

В матче одиннадцатого тура российской Премьер-лиги ЦСКА уверенно переиграл «Химки», забив два мяча в первом тайме. Правда, подмосковный клуб один мяч все-таки сумел отыграть, но в итоге победа все равно осталась за «армейцами». Оба мяча ЦСКА записал на свой счет Федор Чалов, и теперь он надеется на то, что в следующий раз вообще сможет сделать хет-трик.

- Пропустили ненужный гол, но ничего, будем работать, исправлять ошибки, их было не мало. Нужно улучшать игру. Надеюсь, в следующий раз получится и хет‑трик сделать. В каком‑то момент мы может подустали, начали допускать ошибки, - заявил Чалов в эфире телеканала «Матч Премьер».