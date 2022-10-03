Обляков высказался о ситуации в России

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос журналистов о том, что он думает по поводу нынешней обстановки в России. Недавно в стране была объявлена частичная мобилизация.

«Не хотелось бы говорить об обстановке. Хочется играть в футбол. Не особо хочу следить за всем этим. Ситуацию в стране знаю, но тяжело об этом говорить. Знаю, что она непростая», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

В последнем матче чемпионата России ЦСКА отпраздновал гостевую победу над «Химками» со счетом 2:1.

В нынешнем сезоне РПЛ Обляков провел десять поединков, записав себе в актив один забитый мяч и одну голевую передачу.