Пресс-служба «Химок» представила нового генерального директора клуба. Как и ожидалось, должность занял Николай Оленев. Он может похвастаться опытом проведения крупных спортивных событий – Оленев входил в оргкомитет чемпионата мира – 2018 и других турниров в России.

На посту генерального директора «Химок» Николай Оленев сменил Дмитрия Ульянова.

Отметим, что «Химки» по ходу сезона 2022/2023 уже несколько раз меняли тренера. После десяти туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ближайший матч РПЛ «Химки» проведут 1 октября – против ЦСКА.