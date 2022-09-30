Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игроки «Химок» подтвердили, что ещё не получали зарплату в нынешнем сезоне

30 Сентября 2022 • 11:46 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
01.10 16:30

В разговоре с Metaratings игроки «Химок» подтвердили, что ещё не получали зарплату в текущем сезоне.

По информации источника, в последний раз игроки подмосковного клуба получали зарплату за июнь. Кроме того, руководство «Химок» имеет задолженность перед футболистами по премиальным ещё за предыдущий сезон.

Ранее сообщалось, что игрокам «Химок» не выплачивается зарплата уже на протяжении трёх месяцев.

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» расположились на 13-месте турнирной таблицы, набрав восемь очков. Свой следующий матч подопечные Спартака Гогниева проведут завтра, 1 октября, против ЦСКА. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Сентября
11:46 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Химок» подтвердили, что ещё не получали зарплату в нынешнем сезоне
11:31 · Россия. Премьер-лига
Умяров сообщил, что никто из игроков «Спартака» повесток не получал
11:16 · Россия. Премьер-лига
Тимур Сулейманов заявил о желании играть в «Челси» вместе с Захаряном
10:47 · Россия. Премьер-лига
Классен — о частичной мобилизации: «Никакой тревоги у меня нет»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Таски: «3:0 над «Зенитом» — большая победа для «Спартака»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Соболев — о признании лучшим игроком месяца: «Спокойно отнесся, даже не знал, что там голосование идет»
10:05 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов рассказал, что ему помешало закрепиться в «Локомотиве»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Литвинов — о частичной мобилизации: «Мы стараемся не отвлекаться»
09:45 · Россия. Премьер-лига
Игрок сборной России может покинуть «Зенит»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Кински считает, что многие легионеры останутся в РПЛ из-за симпатии к России
09:34 · Кубок России
Маслов высказался о победе «Спартака» над «Зенитом»
09:26 · Кубок России
Орлов рассказал, за счёт чего «Спартак» разгромил «Зенит» 4
09:20 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов — об Агаларове: «Конечно, он переживает из-за недостатка игровой практики»
09:05 · Кубок России
Форвард «Спартака»: «Я сыграл как Месси в матче с «Зенитом» 3
08:56 · Кубок России
Ветеран «Спартака» назвал главную причину разгрома «Зенита» 4
Все новости
Рекомендуем