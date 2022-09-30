Игроки «Химок» подтвердили, что ещё не получали зарплату в нынешнем сезоне

В разговоре с Metaratings игроки «Химок» подтвердили, что ещё не получали зарплату в текущем сезоне.

По информации источника, в последний раз игроки подмосковного клуба получали зарплату за июнь. Кроме того, руководство «Химок» имеет задолженность перед футболистами по премиальным ещё за предыдущий сезон.

Ранее сообщалось, что игрокам «Химок» не выплачивается зарплата уже на протяжении трёх месяцев.

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» расположились на 13-месте турнирной таблицы, набрав восемь очков. Свой следующий матч подопечные Спартака Гогниева проведут завтра, 1 октября, против ЦСКА. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.