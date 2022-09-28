Камлашев: Гогниев оживил «Химки»

Полузащитник «Химок» Даниил Камлашев поделился мнением о назначении Спартака Гогниева на пост главного тренера команды.

«Когда он пришел в «Химки», я сильно обрадовался, знаю, что он за тренер, человек, это идеальный вариант для нашего клуба», — приводит слова Камлашева официальный сайт подмосковного клуба.

Футболист заявил, что Гогниев оживил «Химки», он принес свою энергию, которой пропиталась вся команда, тренер очень любит свое дело, это все чувствуют.

В текущем розыгрыше Фонбет Кубка России Камлашев принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.