Агент Карраскаля рассказал о будущем игрока

Агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал о будущем своего клиента.

«Карраскаль останется в России, несмотря на мобилизацию», — цитирует слова Родригеса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился пятью забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи. Трудовой договор Карраскаля с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков после десяти матчей.