​В составе ЦСКА из-за травмы произошла замена перед матчем

В субботу ЦСКА проведёт гостевой матч против «Химок» в рамках одиннадцатого тура Премьер-лиги. Владимиру Федотову пришлось делать перестановку в составе своей команды ещё до стартового свистка. Дело в том, что защитник Бруно Фукс почувствовал болезненные ощущения в процессе разминки. Его место в стартовом составе «армейцев» занял Георгий Щенников.

Стоит сказать, что Бруно Фукс в последние годы провёл в лазарете очень много времени.

Матч чемпионата России между «Химками» и ЦСКА стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.