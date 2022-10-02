Карраскаль прокомментировал победу ЦСКА над «Химками»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал победу своей команды над «Химками» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.

Отметим, что сам колумбиец участия в этой встрече не принимал.

«Очень рад, что ЦСКА одержал победу над «Химками», заработал три очка в непростой игре. В этом матче я не играл, потому что заработал много жёлтых карточек», — цитирует Карраскаля «Спорт-Экспресс».

После этой победы «армейцы» набрали 23 очка и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. Свой следующий матч ЦСКА проведёт 8 октября против «Динамо». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.

«Химки» же 7 октября сыграют с «Уралом». После 11 туров подопечные Спартака Гогниева располагаются на 13-м месте, имея в своём активе восемь набранных очков.