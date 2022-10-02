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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карраскаль прокомментировал победу ЦСКА над «Химками»

02 Октября 2022 • 11:58 Комментировать
Химки
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал победу своей команды над «Химками» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.

Отметим, что сам колумбиец участия в этой встрече не принимал.

«Очень рад, что ЦСКА одержал победу над «Химками», заработал три очка в непростой игре. В этом матче я не играл, потому что заработал много жёлтых карточек», — цитирует Карраскаля «Спорт-Экспресс».

После этой победы «армейцы» набрали 23 очка и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. Свой следующий матч ЦСКА проведёт 8 октября против «Динамо». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.  

«Химки» же 7 октября сыграют с «Уралом». После 11 туров подопечные Спартака Гогниева располагаются на 13-м месте, имея в своём активе восемь набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки Хорхе Карраскаль
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