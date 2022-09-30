Терюшков: В «Химках» нет никаких задержек

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость о том, что клуб не расплатился с Николаем Писаревым.

«Пусть напишут, сколько не выплатили, — интересно узнать: какова зарплата и стоимость работы за пять матчей с нулем очков и пятью поражениями?» — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Представитель подмосковного клуба отметил, что не имеет права разглашать такую информацию, но никаких задержек нет, выплаты будет до 10 октября.

Ранее сообщалось, что «Химки» не расплатись с бывшим тренерским штабом Писарева, а футболисты и сотрудники клуба не получают зарплату с июля.