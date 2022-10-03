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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обляков высказался о победе над «Химками»

03 Октября 2022 • 10:59 Комментировать
Химки
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Хавбек столичного ЦСКА Иван Обляков поделился мнением относительно последнего матча в рамках чемпионата России против «Химок».

Напомним, что «армейцы» взяли три балла, что обеспечило клубу второе место после 11 туров. «Три очка есть — это главное. «Химки» были активны в начале матча? Я бы так не сказал. Ещё раз повторюсь, главное — победа. В матче с «Химками» удалось избежать недооценки соперника» – заявил полузащитник ЦСКА в интервью «Чемпионату».

По его словам, игроки всегда выходят на поле с должным настроем, а пауза на встречи сборных позволила «армейцам» хорошо поработать, чтобы быть готовыми к возобновлению сезона РПЛ.

ЦСКА одержал победу со счётом 2:1 благодаря дублю Фёдора Чалова. На счету подопечных Владимира Федотова 23 очка, а отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть баллов.
 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки Иван Обляков
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