Ветеран ЦСКА Пономарёв назвал явного претендента на вылет из РПЛ

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о перспективах «Химок» остаться в Премьер-лиге по итогам нынешнего сезона. В последнем матче подмосковный коллектив потерпел поражение от «армейцев» со счетом 1:2.

«Химки» - явный претендент на вылет. В защите нельзя так плохо играть. Надо начинать строить оборону, тогда не будет нервотрепки сзади. Очень зыбкая игра у команды Гогниева», - приводит слова эксперта«РБ Спорт».

После 11 туров чемпионата России «Химки» набрали восемь баллов и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице. Следующую игру подмосковная команда проведет против екатеринбургского «Урала» в пятницу, 7 сентября.