Кузнецов: «ЦСКА обязан обыгрывать «Химки»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Химками».

Эксперт считает, что ЦСКА обыграет подмосковный коллектив, если серьёзно отнесётся к предстоящей встрече.

«Химки» — нелёгкий соперник. Однако ЦСКА обязан выигрывать, потому что уровень клубов совсем разный. Одна команда в лидирующей группе, а вторая — внизу турнирной таблицы», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ ЦСКА набрал 20 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице. «Химки» с восемью баллами расположились на 13-м месте. Матч «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 1 октября. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.