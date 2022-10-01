Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузнецов: «ЦСКА обязан обыгрывать «Химки»

01 Октября 2022 • 11:24 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
Через 4 ч. 50 мин.

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Химками».

Эксперт считает, что ЦСКА обыграет подмосковный коллектив, если серьёзно отнесётся к предстоящей встрече.

«Химки» — нелёгкий соперник. Однако ЦСКА обязан выигрывать, потому что уровень клубов совсем разный. Одна команда в лидирующей группе, а вторая — внизу турнирной таблицы», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ ЦСКА набрал 20 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице. «Химки» с восемью баллами расположились на 13-м месте. Матч «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 1 октября. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки Дмитрий Кузнецов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.10  14:00 Оренбург ... Сочи 3.95 3.85 1.91
01.10  16:30 Химки ... ЦСКА Москва 6.80 4.60 1.48
01.10  19:00 Локомотив Москва ... Урал 1.85 3.75 4.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
11:24 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов: «ЦСКА обязан обыгрывать «Химки»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Булыкин дал прогноз на матч «Локомотив» - «Урал»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Мартинс рассказал, когда вернётся в общую группу «Спартака»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч «Химки» - ЦСКА
10:37 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «Уважаю Зарему»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Маслов готов покинуть «Спартак» ради АПЛ 1
10:06 · Россия. Премьер-лига
Маслов рассказал, чем Абаскаль отличается от других тренеров
09:51 · Россия. Премьер-лига
Талалаев может возглавить сборную Армении
09:34 · Россия. Премьер-лига
Николсон: «У «Спартака» есть яйца, чтобы стать чемпионом России»
08:27 · Россия. Премьер-лига
Иванов: «Зенит» смотрится мощно, вряд ли кто-то сможет им навязать борьбу»
06:17 · Россия. Премьер-лига
Тихонов не верит в успех «Сочи» в матче с «Оренбургом»
04:22 · Россия. Премьер-лига
Титов не удивится, если у «Химок» сменится тренер
04:14 · Россия. Премьер-лига
Генич считает, что «Локомотив» обыграет «Урал»
30 Сентября
22:54 · Россия. Премьер-лига
Барриос сможет сыграть против «Ростова»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Гаранин высказался о решении суда по делу Ларина
Все новости
Рекомендуем