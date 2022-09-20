Легионер «Химок» Гбане не будет приостанавливать контракт

Легионер подмосковных «Химок» Роман Мори Гбане в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что не будет приостанавливать контракт с командой Российской премьер-лиги.

«Могу заверить, что со мной такого точно не случится. Я отвечаю за свои слова и обещал клубу, что останусь с ним», – заверил хавбек. Также Гбане отметил, что покинет клуб только с согласия руководства «Химок», а не из-за возможности, предоставленной ФИФА.

Напомним, что главная организация мирового футбола разрешила иностранным игрокам приостанавливать соглашения с российскими клубами до конца нынешнего сезона. Недавно в скандальной манере этим правом воспользовался защитник «Динамо» Гильермо Варела, о чём и вспомнил Гбане в интервью.

