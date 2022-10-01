​Чалов высказался о споре с Геничем

Будучи гостем программы «Коммент. Шоу», Фёдор Чалов в июле поспорил с комментатором Константином Геничем. По условиям спора, Генич придёт в футболке «Спартака» на домашний матч ЦСКА, если Чалов в сезоне 2022/2023 сделает 13 результативных действий. На текущий момент нападающий уже сделал 8 таких действий (7 голов + 1 ассист).

«На самом деле я не думаю об этом споре. Всегда хочу забивать. А о споре мне напоминают уже после игр», - сказал Чалов журналистам.

Напомним, что в субботнем матче против «Химок» Фёдор Чалов оформил дубль. ЦСКА победил со счётом 2:1. Москвичи сократили отставание от лидирующего в РПЛ «Зенита» до трёх зачётных баллов.