​«Химки» ни разу не выиграли после увольнения Юрана – серия достигла 10 матчей

Свою последнюю победу на сегодняшний день «Химки» отпраздновали ещё 7 августа. Тогда под руководством Сергея Юрана подмосковная команда переиграла «Торпедо» с результатом 3:1. После той игры тренер неожиданно был отправлен в отставку. С тех пор «Химки» ни разу не выиграли – ни под руководством Николая Писарева, ни под руководством Спартака Гогниева.

После субботнего поражения от ЦСКА (1:2) серия «Химок» без побед во всех турнирах достигла 10 матчей. Один из этих матчей завершился вничью, а девять были проиграны.

Следующий матч чемпионата России «Химки» проведут 7 октября – в гостях у «Урала».