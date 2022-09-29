​Долгов уверен, что «Химки» не вылетят

Выступающий за «Химки» нападающий Александр Долгов уверен в том, что команда сохранит прописку в элитном дивизионе по итогам сезона 2022/2023.

«Возможно, нам не хватит очков, чтобы претендовать на высокие места. Но не вылетим точно. Уверенность в этом есть», - высказался Долгов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

После десяти сыгранных туров «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с восемью зачётными баллами в кармане.

Ближайший матч чемпионата России «Химки» проведут в субботу, 1 октября. Соперником команды Спартака Гогниева будет ЦСКА.