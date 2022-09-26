Кафанов — о Лантратове: «Я пока тоже до конца не могу понять, что от Ильи хочет Гогниев»

Тренер вратарей «Ростова» и национальной сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера «Химок» Ильи Лантратова под руководством Спартака Гогниева.

Кафанов признался, что пока не очень понимает суть требований Гогниева к своему подопечному, поэтому ему будет очень интересно понаблюдать за тем, что из этого в итоге получится.

«Я пока тоже до конца не могу понять, что от Ильи хочет Гогниев, когда вратарь поднимается от ворот, и что хочет, когда мяч находится в штрафной площади при розыгрыше.

Уже сейчас Лантратов поднимается — это радует. В такой конфигурации он действует как центральный защитник. По этой причине на поле появляется лишний футболист, которому не надо опускаться к своим воротам. Многие тренеры так играют, но все по-разному понимают подобный стиль», — цитируют Кафанова «Известия».

В текущем сезоне 26-летний Лантратов провёл в составе «Химок» 10 матчей, пропустив в них 19 мячей и дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности. Гогниев же возглавил подмосковный коллектив в начале текущего месяца, сменив на этом посту Николая Писарева.