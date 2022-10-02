Чалов объяснил, почему стал больше забивать

В матче 11-го тура чемпионата России столичный ЦСКА на выезде переиграл подмосковные «Химки» со счетом 2:1. Оба мяча в составе «армейского» коллектива забил нападающий Фёдор Чалов. После финального свистка форвард высказался о своей результативности в этом сезоне.

«Почему стал больше забивать? Стал чаще играть. Командировка в Швейцарию? Все в совокупности», - приводит слова нападающего издание «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 24-летний бомбардир отметился семью забитыми мячами (два – с пенальти).

В настоящий момент «армейцы» занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла.