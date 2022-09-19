Агент Дивеева рассказал, когда футболист вернётся на поле

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поделился информацией о состоянии здоровья футболиста.

«Про три месяца — самая точная информация. Но что такое три месяца — это уже, в принципе, зима. Он будет готов играть с начала весенней сессии», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

Агент заявил, что любой перелом без смещения лечится четыре недели, остальное время уходит на реабилитацию.

Напомним, что у Игоря Дивеева был диагностирован перелом большеберцовой кости, защитник получил травму в матче 10-го тура Российской премьер-лиги с «Торпедо», в котором «армейцы» проиграли со счетом 0:1.