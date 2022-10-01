​«Химки» заменили вратаря в перерыве матча с ЦСКА

В субботу «Химки» принимают ЦСКА в рамках одиннадцатого тура Российской премьер-лиги. В перерыве рулевой подмосковной команды Спартак Гогниев произвёл замену вратаря – Виталий Гудиев сменил Илью Лантратова. По какой причине рулевой «Химок» решился на такую перестановку, пока непонятно. Возможно, Лантратов по ходу первой половины игры получил повреждение.

В первом тайме Илья Лантратов дважды доставал мяч из сетки собственных ворот – в обоих случаях автором гола становился нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

Следить за развитием событий в матче между «Химками» и ЦСКА можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.