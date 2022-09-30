Гайч: «Я кожей чувствую ту энергию, которая разливается перед матчем ЦСКА со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Динамо» и «Спартаком» в рамках нынешнего розыгрыша РПЛ.

«На тысячу процентов понимаю значимость дерби и ключевые по важности игры с историческими соперниками ЦСКА. «Спартак» — извечный соперник ЦСКА. Перед матчами с ними всегда чувствуется напряжённость. Я кожей чувствую ту энергию, которая разливается перед матчем ЦСКА со «Спартаком», — приводит слова Гайча «КП Спорт».

Напомним, матч с «Динамо» ЦСКА проведёт 8 октября, а с «красно-белыми» «армейцы» встретятся 16 октября. После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ подопечные Владимира Федотова расположились на третьей строчке турнирной таблицы с 20 набранными очками в своём активе.