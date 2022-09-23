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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Роши рассказал, останется ли игрок в ЦСКА

 
23 Сентября 2022 • 14:36 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
01.10 16:30

Игорь Кампеделли, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответил на вопрос о будущем своего клиента в РПЛ.

«Объявление мобилизации в данный момент не влияет на выступление Виллиана в России. Роша не собирается покидать клуб», — приводит слова Кампеделли Sport 24.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в трех матчах за российский клуб, в которых отметился одним забитым мячом. Трудовой договор Роши с «армейцами» рассчитан до конца июня 2025 года.

После десяти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 20 набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша Игорь Кампеделли
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