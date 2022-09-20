Чалов заявил, что с Киргизией нужно сыграть в удовольствие

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от предстоящей встречи против Киргизии.

«Чемпионат» передает слова Чалова о том, что с Киргизией нужно сыграть в удовольствие, уже смотрели их матчи с Таджикистаном и Японией. При этом игрок отметил, что никого не знает из состава Киргизии.

Футболист сообщил, что каждый день находится на связи с Игорем Дивеевым, который получил травму и не смог принять участие в сборе, нужно пожелать ему скорейшего выздоровления.

В текущем сезоне 24-летний Чалов принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет две результативные передачи.